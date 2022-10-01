Президента «Мотор Сич» Богуслаева подозревают в поставке россии украинских авиадвигателей и ремонте российских вертолетов

Сотрудники Службы безопасности задержали президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия по подозрению в сотрудничестве с оккупантами, а именно поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

Об этом сообщает СБУ.

По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье.

«Чиновники действовали в сговоре с приближенными к кремлю представителями российской корпорации «ростех», которая является одним из главных производителей вооружений для россии», - уточнили в пресс-службе.

Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор. Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:

- Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан»

- КА-52 «Аллигатор»

- Ми-28Н «Ночной охотник»

Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину. Это подтверждено многочисленными фактами уничтожения вражеских боевых вертолетов нашими защитниками.

Для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны.

Однако после получения военной продукции «посредники» переправляли ее в Россию. Также враг использовал иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей.

Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- статье111-1 (коллаборационная деятельность). - статье 111-2 (пособничество государству агрессору).

Напомним, как в доме Богуслаева прошел обыск.