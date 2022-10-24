В Полтавской области полиция разыскивает убийц семейной пары пенсионеров

В поселке Градижск Кременчугского района 22 октября во дворе домохозяйства нашли убитыми 65-летних мужа и его жену.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции.

- Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили во дворе домохозяйства мужчину и женщину с признаками насильственной смерти. Погибшими оказались местные 65-летние супруги. Пока обстоятельства и мотивы преступления, а также причастных к нему лиц, устанавливают следователи, оперативники и кинологи, - пояснил начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев.

Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 115 (Преднамеренное убийство двух лиц) Уголовного кодекса Украины.