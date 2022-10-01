НАБУ объявило в розыск бывшего главу Нацбанка Шевченко

НАБУ объявило в розыск бывшего главу НБУ Кирилла Шевченко и двух сотрудников государственного «Укргазбанка».

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как известно, 6 октября Кириллу Шевченко сообщили о подозрении за противоправную деятельность в государственном «Укргазбанке», которое привело к убыткам в сумме более 206 миллионов гривен. Верховная Рада уволила Кирилла Шевченко с должности главы НБУ.

Кроме Шевченко, который до назначения главой НБУ руководил «Укргазбанком», Бюро также разыскивает заместителя председателя правления Дениса Чернышева и заместителя директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами Елену Хмеленко.