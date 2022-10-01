В Николаеве офицеру запаса объявили подозрение за уклонение от призыва

В Николаеве 39-летнему офицеру запаса сообщено о подозрении по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что мужчина, будучи офицером запаса и годным к военной службе по состоянию здоровья, не имея оснований для освобождения или отсрочки от призыва, руководствуясь отсутствием желания быть призванным для несения службы в рядах Вооруженных Сил Украины, умышленно не явился в определенное время в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период.

Санкция статьи 336 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, как на Закарпатье пограничники задержали одиннадцать уклонян от мобилизации – двое мужчин были из Николаевщины.