Полиция установила участников покушения на бизнесмена в 2019 году, во время которого погиб полицейский – один из преступников скрывается в рф

Полицейские Главного следственного управления Нацполиции и Департамента уголовного розыска разоблачили организованную преступную группу, которая в 2019 году в Киевской области пыталась совершить заказное убийство бывшего совладельца Харьковской фармацевтической корпорации Игоря Сало.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Как известно, в начале ноября 2019 года к бронированному автомобилю Mercedes-Benz S600 бизнесмена, остановившемуся на светофоре на Брест-Литовского шоссе в Киевской области, вплотную подъехал мотоциклист и положил на крышу машины взрывчатку.

Через несколько секунд взрывчатка сдетонировала, в результате чего бизнесмен и его водитель получили многочисленные повреждения, а полицейский, по договору осуществлявший охрану, погиб.

«Следователи совместно с оперативниками уголовного розыска в течение трех лет провели значительное количество следственных и розыскных действий, по результатам которых получили веские доказательства причастности к совершению этих особо тяжких преступлений двух жителей города Харькова», - сказано в сообщении.

Отмечается, что один из подозреваемых после совершения преступления сбежал в россию и принял ее гражданство. Другой соучастник исполнения заказного убийства взят под стражу, а подозреваемого, являющегося гражданином российской федерации, разыскивают.

Напомним, как в 2020 году вооруженный мужчина захватил автобус в центре Луцка и угрожал заложникам. Спустя два года террориста отправили в тюрьму на 13 лет.