Писатель Салман Рушди в результате покушения потерял глаз и возможность пользоваться рукой

Писатель Салман Рушди, на которого в августе напали в США, потерял глаз.

Об этом пишет Бабель со ссылкой на Politico.

Литературный агент писателя Эндрю Вайли заявил, что автор потерял один глаз и возможность пользоваться рукой. По его словам, Рушди получил три серьезных ранения в шею и еще 15 ранений в грудь и туловище во время нападения. После нападения Рушди находился в больнице в Пенсильвании, где его ненадолго подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Нападение произошло 12 августа, когда Рушди читал лекцию в образовательном центре Чаутоква в Нью-Йорке. На сцену поднялся мужчина и стал избивать писателя кулаками и наносить удары ножом. Нападавшего задержала полиция.

В 1988 году в Иране запретили книгу Салмана Рушди «Сатанинские стихи». Многие мусульмане считают ее богохульством. В 1989 году тогдашний лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни издал указ, в котором призвал к смерти Рушди. В Иране за убийство писателя предлагают вознаграждение $3,3 миллиона.