В Бразилии соратник президента бросил гранату в полицейскую машину

В Бразилии Роберто Джефферсон, соратник ультраправого президента Жаира Болсонару, ранил двух офицеров перед тем, как сдаться полиции.
Об этом сообщает BBC News.
Бразильский политик находится под стражей после того, как бросил гранату в полицейских, пришедших в его дом в штате Рио-де-Жанейро, чтобы арестовать его. Ранее судья Верховного суда постановил заключить его под стражу за оскорбление главного судьи Кармен Лусии. За угрозы он сидел уже под домашним арестом.
“Двое офицеров были ранены осколками гранаты. Их доставили в больницу, а затем выписали. Джефферсон, 69-летний бывший лидер политической партии PTB, также произвел несколько выстрелов из ружья, разбив лобовое стекло полицейской машины”, - сообщает издание.