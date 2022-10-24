В Бразилии соратник президента бросил гранату в полицейскую машину

В Бразилии Роберто Джефферсон, соратник ультраправого президента Жаира Болсонару, ранил двух офицеров перед тем, как сдаться полиции.

Об этом сообщает BBC News.

Бразильский политик находится под стражей после того, как бросил гранату в полицейских, пришедших в его дом в штате Рио-де-Жанейро, чтобы арестовать его. Ранее судья Верховного суда постановил заключить его под стражу за оскорбление главного судьи Кармен Лусии. За угрозы он сидел уже под домашним арестом.