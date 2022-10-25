В Николаеве «закладчика» задержали сразу после получения товара на ₴200 тысяч

У жителя Николаева полицейские изъяли психотропов более чем на 200 тысяч гривен.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области.

Установлено, что 27-летний местный житель работал в одном из наркомагазинов. Он получал по почте оптовые партии запрещенных веществ и раскладывал по городу «мастер-клады», получая тысячу гривен за каждую разложенную партию «товара».

Полицейские задержали фигуранта на улице 1-я линия в Николаеве. Он как раз получил очередную посылку с запрещающими веществами. При осмотре содержимого коробки полицейские обнаружили три полиэтиленовых пакета с содержанием психотропного вещества «Альфа-PVP», общим весом около 600 граммов.

Изъятое вещество направлено на проведение экспертного исследования, а фигуранту следователи уже сообщили о подозрении по части 2 статьи 309 Уголовного кодекса Украины.

После поступления результатов экспертизы будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий злоумышленника по статье 307 Уголовного кодекса.