Жителя Николаева приговорили 10 годам тюрьмы за убийство соседа

Житель города Николаев приговорен к 10 годам тюрьмы за умышленное убийство товарища (части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

В судебном заседании прокурор доказал, что 2 апреля 2022 в Ингульском районе Николаева, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с соседом нанес последнему удар ножом в шею. В результате мужчина скончался на месте преступления.

Связь между полученным ранением и смертью мужчины подтвердила и заключение судебно-медицинской экспертизы.

Приговор вступает в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы. До этого николаевец будет под стражей.

Напомним, как двоих убийц мальтийской журналистки приговорили к 40 годам тюрьмы.