В Николаеве задержали мужчину, который пытался подкупить полицейского - ему грозит 8 лет тюрьмы

Николаевские правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который пытался подкупить местного работника полиции.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Мужчину был задержан сразу после передачи «вознаграждения» руководителя одного из районных отделений полиции области за непривлечение его к ответственности с незаконной порубки деревьев. Уточняется, что сумма взятки была в размере 16 тысяч гривен.

Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ему сообщили о подозрении. Денежные средства изъяты.

За совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, что ранее скандального экс-нардепа Микитася задержали за попытку дать рекордную взятку в €22 миллиона мэру Днепра.