Директору предприятия «Укроборонпрома» вручили подозрение за получение «откат» на ₴2,44 миллиона и за незадекларированную квартиру в Болгарии

НАБУ и САП 24 октября сообщили директору государственного приборостроительного завода, входящему в состав ГК «Укроборонпром», в получении 2,44 миллиона гривен неправомерной выгоды и недекларировании недвижимости за границей.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Следствие установило, что директор госпредприятия в течение сентября 2016 – января 2017 годов получил от лиц, связанных с ООО «Оптимумспецдеталь», неправомерную выгоду («откат») более чем в 2,44 миллиона гривен за сокрытие махинаций с безосновательной оплатой за поставку товаров назначение в пользу указанной компании.

Кроме того, НАБУ и САП получили доказательства, что подозреваемый не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функции государства или местного самоуправления за 2020 год, сведения о принадлежащей его жене квартире в Болгарии. Стоимость этого имущества на дату его регистрации в 2020 году составила около 1,33 миллиона гривен (по официальному курсу НБУ).

Действия лица квалифицировали по ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

В ведомстве напомнили, что НАБУ и САП расследовали ряд коррупционных эпизодов в деятельности ГК «Укроборонпром» с участием ООО «Оптимумспецедатель». До сих пор следствие установило девять участников этой коррупционной схемы. Из них четверо осуждены, еще четверо – на скамье подсудимых. В рамках расследования этих эпизодов установлено, что за время действия схемы с участием ООО «Оптимумспецдеталь», ГК «Укроборонпрома» поставлено товаров на сумму около 165 миллионов гривен, при этом в бюджет не поступило более 46 миллионов гривен, из которых 25,77 – налог на добавленную стоимость, 20,63 - налог на прибыль.

НАБУ и САП расследуют и другие возможные злоупотребления с участием ООО "Оптимумспецдеталь" при сотрудничестве с предприятиями ГК "Укроборонпром".