На Харьковщине задержали предательницу, передавшую оккупантам 2 миллиона гривен, принадлежавшие «Укрпочте»

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области Служба безопасности Украины задержала коллаборационистку, которая возглавляла оккупационную «роспочту» на Харьковщине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, во время захвата части региона женщина добровольно присоединилась к рядам оккупационной администрации, где возглавила созданную захватчиками местную «почту».

Вскоре после «назначения» коллаборантка обокрала одно из городских отделений Укрпочты и передала агрессорам почти 2 миллиона гривен, уплаченных гражданами за услуги госпредприятия.

Кроме того, злоумышленница выполняла вражеские задачи в городах Балаклея и Изюм.

Используя материальные ресурсы АО «Укрпочта», подозреваемая распространяла печатные источники информации, которые дискредитировали Вооруженные силы Украины и действующую власть, призывала граждан Украины перейти на сторону врага и предлагала трудоустройство в отделениях «почты», подконтрольных оккупационной администрации рф.

Для «запуска» почтовых отделений в захваченных городах коллаборационистка пыталась восстановить связь со своими бывшими коллегами, которые выехали за пределы области. Именно от них планировала получить электронные ключи доступа к системам администрирования и баз данных абонентов.

После освобождения региона злоумышленница пыталась скрываться от правосудия, но была разоблачена.

Сейчас задержанной сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности. Суд арестовал подозреваемую, сообщает спецслужба.

Ей грозит до 10 лет заключения.