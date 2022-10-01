Экс-генералу СБУ Наумову сообщили о еще одном подозрении – на этот раз в мошенничестве

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в мошенничестве бывшему генералу Службы безопасности Украины Андрею Наумову.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В релизе имени экс-генерала не называют, но сказано, что речь о человеке, который был директором госпредприятия «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения», потом начал работать в СБУ, а сейчас находится в Сербии. Это подтверждает, что речь про Наумова.

По информации следствия, Наумов не уволился из госпредприятия, когда пошел на службу в СБУ, сказав сотрудникам бухгалтерии, что его призвали туда, и получал зарплату на двух местах работы.

«При этом он устроился в СБУ не по призыву и должен был бы уволиться с предыдущего места работы. Однако, благодаря ложной информации которую он предоставил, предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату, как призванному военнослужащему. Таким образом он одновременно получал заработную плату как на государственном предприятии (примерно 160 тысяч гривен в месяц), так и в СБУ, а нанесенный государству ущерб составил 3,2 миллиона гривен», – сообщили в ГБР.

Экс-генералу предъявили подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах и (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины), санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Печерский райсуд избрал Наумову меру пресечения в виде ареста.

Напомним, что перед началом полномасштабного вторжения армии рф Андрей Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину 23 февраля. Его семья уехала раньше.

Во второй половине марта по ряду адресов Андрея Наумова прошли обыски. Это связано с расследованием ГБР по статье 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена), где фигурирует Наумов. Президент Украины Владимир Зеленский лишил Наумова генеральского звания. Позже Наумова задержали в Сербии. Наумов мог собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну, в частности, по системам безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.

В частности, экс-главу внутренней безопасности СБУ Наумова подозревают в афере на ₴3 миллиона.