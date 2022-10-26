Николаевцу грозит два года тюрьмы за домашнее насилие

В Николаеве сообщили о подозрении 36-летнему местному жителю за совершение домашнего насилия над своей бывшей супругой.

Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре.

По данным следствия, мужчина систематически совершал домашнее насилие в отношении своей 34-летней бывшей супруги.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник затеял ссору с женой, в ходе которой в грубой форме словесно оскорблял ее, выражался нецензурной бранью, угрожал физической расправой и унижал, чем совершил домашнее насилие", - рассказали в прокуратуре.

Правонарушитель уже дважды был привлечен к административной ответственности. Теперь ему грозит наказание от общественных работ до двух лет лишения свободы.