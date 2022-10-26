Начальника полиции Южного задержали на взятке, он обещал «решить» дело о смертельном ДТП

Сотрудники ДБР задержали на «горячем» правоохранителя в Одесской области, который требовал 5 тысяч долларов США у отца, сын которого обвиняется в смертельном ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

За эту сумму подозреваемый обещал договориться с судьей смягчить приговор сыну на приговор, не связанный с лишением свободы. 25 октября работники ДБР совместно с СБУ задержали подозреваемого во время получения взятки рядом с его местом работы. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как пишет " Думская ", задержали начальника южненского отделения полиции (ОП №4 Одесского районного управления полиции №2) Андрея Журавлева. Он руководит полицией Южного с августа 2020 года.