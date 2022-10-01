НАБУ через три года «догнало» экс-главу Полтавской ОГА, получившего от подрядчика более €200 тысяч и Mercedes

НАБУ и САП 26 октября сообщили бывшему председателю Полтавской областной государственной администрации, его заместителю и советнику о подозрении в получении неправомерной выгоды и мошенничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Действия подозреваемых квалифицировали по части 4 статьи 368 и части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, в 2017 году глава Полтавской ОГА при пособничестве своих первого заместителя и советника получил от финансового директора частной компании 176 тысяч евро и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 7,5 миллионов гривен. В обмен на это он обеспечил победу частной компании и заключение договоров в тендере по обслуживанию автодорог, проводимой облгосадминистрацией.

Кроме того, в 2018 году глава Полтавской ОГА при пособничестве подельников якобы «одолжил» у этого бизнесмена 85 тысяч евро, обещая вернуть долг за неделю. Однако чиновник вернул лишь часть средств – 50 тысяч долларов США, а остальное оставил себе.

В 2017 году Полтавскую ОГА возглавлял Валерий Головко. Напомним, 15 марта 2019 года еще Петр Порошенко уволил руководителя Полтавской ОГА Головко. Детективы НАБУ выяснили, что Головко и его первый заместитель Андрей Писоцкий с подчиненными потребовали от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.

Сотрудники НАБУ провели обыски в Полтавской облгосадминистрации. Головко и Писоцкий утверждают, что никогда не предпринимали коррупционные действия, в которых их подозревают. При этом обвиняемый в коррупции Головко лег в больницу и судился с Порошенко .