НАБУ выдало еще 15 подозрений за формулу «Роттердам+», которая нанесла Украине ущерб на ₴39 миллиардов

НАБУ и САП сообщили о подозрении 15 лицам, причастным к введению и действию так называемой формулы «Роттердам+», по которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 миллиардов гривен на протяжении 2018-2019 гг.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Это второй эпизод масштабного расследования антикоррупционных органов. Расследование первого, по подозрению шести человек – о незаконной переплате более 19 миллиардов в течение 2016-2017 годов – завершили в сентябре 2022 года. Круг подозреваемых в новом эпизоде включает:

- 2 бывших председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ); - 6 бывших членов НКРЭКУ; - 3 действующих члена НКРЭКУ; - 1 действующего и 1 бывшего работника НКРЭКУ; - 1 действующего и 1 бывшего должностного лица группы частных теплогенерирующих компаний (скорее всего речь идет о ДТЭК Рината Ахметова).

Шесть из этих лиц, по версии следствия, осознанно принявших участие в преступлении, получили новые подозрения. Действия членов НКРЭКУ, которые, не разобравшись, голосовали за утверждение так называемой формулы «Роттердам+», квалифицировали как служебную халатность. Следствие считает, что они ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, что повлекло за собой тяжелые последствия государственным и общественным интересам.

По версии следствия, в так называемую формулу «Роттердам+» заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно на транспортировку угля национального производителя к тепловым электростанциям из порта в Роттердаме. В результате конечные потребители в течение 2016-2019 гг. переплатили более 39 миллиардов гривен, что подтверждается выводом эксперта.

Следствие имеет доказательства, что принять такую формулу вычисления НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в итоге и получили сверхприбыли. Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 согласился на указанное предложение. Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к подорожанию товаров и услуг для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.