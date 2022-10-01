В Киеве задержали разбойников, которые отобрали ₴380 тысяч у матери пленного пограничника

В Киеве полиция задержала разбойников, напавших на администратора хостела. Пострадавшая является матерью пограничника, который с 24 февраля находится в плену у оккупантов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Женщина сообщила в полицию, что в хостеле, где она работает администратором, неизвестный мужчина схватил ее за горло и стал душить до потери сознания. Придя в себя, она обнаружила отсутствие около 380 тысяч гривен, которые она хранила при себе. В связи с тем, что ее сын в плену, женщина получает от государства социальные выплаты. Эти средства женщина планировала разместить на депозите в банке.

Полицейские установили и задержали двух мужчин, проживавших в этом же хостеле. Во время осмотра в ванной были обнаружены деньги пострадавшей.