В Днепре ГБР нашло «черную кассу» наркоторговцев

Сотрудники ГБР обнаружили «черную кассу» наркодельцов из Днепропетровской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В начале октября ГБР совместно с СБУ в Днепропетровской области разоблачили мощную нарколабораторию по изготовлению метамфетамина. Были проведены более 45 санкционированных обысков. В квартире одного из фигурантов было спрятано более 4 миллионов гривен наличными. Кроме того, у наркодельцов еще нашли наркотические вещества, в том числе тяжелые наркотики – метадон и метамфетамин, которые по ценам черного рынка оценили более чем в 1,5 млн гривен.

Организовал наркопроизводство в промышленных масштабах житель Днепра. К наркобизнесу он привлек даже собственную жену. Специальную лабораторию преступная группа обустроила в доме одного из своих участников. Производство «крышевал» местный силовик. Он не только прикрывал своих подельников, но и обеспечивал поставки ингредиентов для наркотиков. Изготовленную «продукцию» участники группировки распространяли с помощью так называемых закладок. Клиентов подыскивали через интернет. По предварительным оценкам, месячный оборот нелегальной лаборатории составлял 5 миллионов гривен.