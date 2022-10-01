В Киеве задержали жителя Николаевщины, который с ножом ограбил ребенка

В Киеве задержали ранее судимого жителя Николаевщины, который в подъезде многоэтажки напал на 10-летнего мальчика и, угрожая ножом, отобрал мобильный телефон.

Об этом сообщили в столичной полиции.

В полицию Киева на спецлинию 102 от местного жителя поступило сообщение о том, что в подъезде многоэтажки на бульваре Высоцкого на сына напал неизвестный. Заявитель рассказал, что злоумышленник угрожал ребенку ножом и отобрал у него мобильный телефон.

«Мы установили, что неизвестный зашел за малолетним в подъезд и потребовал отдать ценные вещи и деньги. Мальчик отдал телефон, после чего злоумышленник пригрозил ему ножом, чтобы он сказал пароль к гаджету. Разблокировав мобильное устройство, злоумышленник скрылся», – рассказал начальник Деснянского управления полиции Зураб Меликидзе.

В течение суток в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции установили и задержали личность предполагаемого подозреваемого. Полицейские изъяли похищенный телефон, злоумышленник успел продать из рук.

«В ходе санкционированного обыска по месту жительства мужчины следователи изъяли одежду, в которой он находился в момент совершения преступления. Злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый 30-летний уроженец Николаевской области», – добавил правоохранитель.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный в условиях военного положения. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления и подготовили ходатайство в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.