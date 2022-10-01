Полиция поймала участника поножовщины, который почти год скрывался от следствия

В Николаевском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на умышленное убийство своего знакомого во время ссоры, произошедшей в конце прошлого года.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции Николаевской области.

«В конце прошлого года во время конфликта злоумышленник нанес множественные телесные повреждения своему «товарищу», с которым они вместе распивали спиртные напитки. После совершенного преступления злоумышленник скрылся и все это время скрывался от следствия. 26 октября, в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники отделения полиции № 4 Николаевского районного управления, установили и на основании определения суда задержали 33-летнего мужчину», – рассказали в полиции.

В настоящее время продолжается расследование уголовного производства, начатого по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

В ближайшее время суд будет избирать злоумышленнику меру пресечения.