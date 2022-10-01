Еще двоих жителей Николаева будут судить за уклонение от призыва

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27.10.2022 19:37

В суд направлены обвинительные акты в отношении двух местных жителей по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, обвиняемые, являясь военнообязанными, получили повестки на отправку в воинские части. Однако мужчины отказались быть призванными по мобилизации, уклонившись таким образом от прохождения военной службы.

За совершенное мужчинам грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

Напомним, как в августе в Одессе ночью мужчины подрались с полицией из-за вручения повесток.

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