В Чехии посадили в тюрьму двух блогеров, разжигавших ненависть против украинцев

В чешском Кладно местный суд приговорил к тюремному сроку блогеров Патрика Тушля и Томаша Чермака за оскорбления в адрес украинцев.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на ресурс Novinky.

Поводом для уголовного дела о клевете и разжигании ненависти в отношении других рас, наций или этнических групп стали видео, в которых блогеры оскорбляли украинцев, приехавших в Чехию и спасавшихся от российской агрессии. В них блогеры позволили себе ряд унизительных и нецензурных высказываний, в частности обзывали беженцев «дерьмом».

– Украинцы начинают размножаться здесь. Одна демонстрация за другой. Мы должны действовать сейчас, иначе окажемся в аду, - возмущались блогеры.

За язык ненависти в адрес украинцев Тушля приговорили к 10 месяцам лишения свободы, а Чермака к шести.