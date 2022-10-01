Задержанный за госизмену руководитель харьковского института СБУ каждое утро вставал под гимн рф

Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал резонансные задержания руководителей харьковских структур спецслужбы.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфаксу-Украина".

В частности, он упомянул задержание руководителя Института подготовки юридических кадров для СБУ, которого контрразведка разоблачила на работе на рф. Подозреваемый склонял военнослужащих не сопротивляться и перейти на сторону врага.

– Это полковник Рябуха – руководитель Харьковского института подготовки юридических кадров. Он должен был учить молодое поколение, а в действительности – работал на врага. Не просто агент, то есть тот, кто сам собирает информацию, а он был резидентом. У него на связи были другие персоны. Тоже задержан, дал разоблачительные показания. Кстати, деталь, демонстрирующая уровень цинизма – у него на смартфоне гимн рф был рингтоном на будильник. Есть другие задержанные, в том числе сотрудник аналитического подразделения Харьковского управления, который передавал врагу информацию, - рассказал Малюк.

Также он затронул тему задержания бывшего главы Харьковского управления СБУ Дудина.

– Да, известный персонаж. Для меня как руководителя спецслужбы, неприятная история. Дело по Дудину расследует ГБР, вместе с тем отдельные поручения СБУ также выполняет. Он подозревается в государственной измене, думаю, Президент все исчерпывающе и содержательно относительно него сказал.