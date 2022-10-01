Задержанный за госизмену руководитель харьковского института СБУ каждое утро вставал под гимн рф

Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал резонансные задержания руководителей харьковских структур спецслужбы.
Об этом он рассказал в интервью "Интерфаксу-Украина".
В частности, он упомянул задержание руководителя Института подготовки юридических кадров для СБУ, которого контрразведка разоблачила на работе на рф. Подозреваемый склонял военнослужащих не сопротивляться и перейти на сторону врага.
– Это полковник Рябуха – руководитель Харьковского института подготовки юридических кадров. Он должен был учить молодое поколение, а в действительности – работал на врага. Не просто агент, то есть тот, кто сам собирает информацию, а он был резидентом. У него на связи были другие персоны. Тоже задержан, дал разоблачительные показания. Кстати, деталь, демонстрирующая уровень цинизма – у него на смартфоне гимн рф был рингтоном на будильник. Есть другие задержанные, в том числе сотрудник аналитического подразделения Харьковского управления, который передавал врагу информацию, - рассказал Малюк.
Также он затронул тему задержания бывшего главы Харьковского управления СБУ Дудина.
– Да, известный персонаж. Для меня как руководителя спецслужбы, неприятная история. Дело по Дудину расследует ГБР, вместе с тем отдельные поручения СБУ также выполняет. Он подозревается в государственной измене, думаю, Президент все исчерпывающе и содержательно относительно него сказал.
– Вместо того, чтобы адекватно отреагировать на принятое кадровое решение, Дудин начал заниматься политиканством. Не хочу навредить следствию, но скажу несколько моментов. Дудин, «великий герой и защитник Харькова», 25 февраля выехал из города в Киев, оставив личный состав фактически без руководителя в самый горячий момент, и вернулся обратно только 2 марта. И после этого еще позволял себе рассказывать какие-то вещи вообще и записывать видеообращение, - отметил Малюк.