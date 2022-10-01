В Киеве сотрудника СБУ задержали за вымогательство у бизнесмена 150 тысяч долларов

В Киеве задержали сотрудника СБУ, который в условиях военного положения он решил «подзаработать» на возвращении вещей, изъятых у предпринимателя в рамках уголовного производства.

Об этом сообщили в СБУ и ГБР.

Сотрудник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области пообещал предпринимателю вроде бы содействовать в возвращении компьютерной и строительной техники, изъятой в ходе расследования уголовного производства.

Сначала он оценил свои «услуги» в 150 тысяч долларов, но потом спокойно сбивал цену, ведь действительно не планировал помогать бизнесмену.

В июне текущего года сотрудник СБУ получил «аванс» от потерпевшего – 10 тысяч долларов США.

27 октября он получил вторую часть средств - 30 тысяч долларов США и был задержан «на горячем» работниками ГБР.

Задержанному доложено о подозрении по статье мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (часть 4 статьи 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время проводятся обыски по месту работы и проживанию фигуранта.

Проверяется причастность к указанному преступлению других должностных лиц.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, как ГБР задержало правоохранителя за вымогание денег у директора оборонного предприятия, который находится под следствием.