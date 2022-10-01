На Николаевщине двум браконьерам вручили подозрения за вылов рыбы на миллион гривен

На Вознесенщине полицейские вручили подозрения двум мужчинам за незаконный лов рыбы. По подсчетам следствия фигуранты нанесли ущерб более чем на миллион гривен.

Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

Еще 16 июня на реке Мертвовод правоохранители обнаружили двух жителей Вознесенского района, которые на резиновой лодке с помощью запрещенного орудия – сетки выловили 395 особей рыбы. В обнаруженных сетях полицейские изъяли 279 толстолобов, 72 караси, 17 окуней, 17 лещей, щуки, радужные окуни, линь, судак, карп и несколько раков. Своими действиями рыбаки-правонарушители нанесли ущерб государству на сумму более миллиона гривен.

На основании собранных доказательств и проведенных экспертиз дознавателями процессуального руководства Вознесенской окружной прокуратуры сообщили о подозрении по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины - незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом.

Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы до трех лет.