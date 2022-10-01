Жительница Николаева купила поддельный COVID-сертификат и пожаловалась на горячую линию, что он не высветился в «Дії» - теперь ее отдали под суд

46-летняя местная жительница Николаева приобрела COVID-сертификат с явными признаками подделки. Из-за того, что документ не высвечивался в приложении «Дія», женщина позвонила по телефону на горячую линию и сообщила об этом.

Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

По указанному факту полицейские начали уголовное производство по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»).

В настоящее время дознаватели отделения полиции №1 Николаевского районного управления полиции сообщили фигурантке о подозрении и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения по существу и принятия решения в соответствии с нормами действующего законодательства.

Женщине грозит до двух лет ограничение свободы.

Напомним, как 28-летнему жителю Николаева сообщено о подозрении в связи с продажей COVID-сертификатов.