Жителю Николаева дали 4,5 года тюрьмы за подрыв на Волыни суда с попыткой уничтожить дело о международной наркоторговле

43-летний житель Николаева был приговорен к лишению свободы на 4,5 года за подрыв суда в Волынской области. Так он пытался уничтожить дело о наркоторговле.

Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.

По данным следствия, к утру 15 января 2022 года мужчина вместе с 28-летним сообщником, разбив окно в кабинете на первом этаже помещения Любомльского районного суда, бросили туда взрывное устройство.

В результате взрыва было повреждено имущество Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Волынской области на сумму более миллиона гривен.

Задержали мужчин 2 февраля. Во время обыска в доме одного из мужчин в Николаеве был обнаружен корпус осколочной ручной гранаты РГД-5 и унифицированный запал дистанционного действия.

Впоследствии выяснилось, что взрыв в суде гражданам Украины заказал 38-летний гражданин Литовской Республики для уничтожения материалов уголовного производства по совершению им наркопреступлений.

Иностранцу сообщили о подозрении в совершении этого преступления, материалы по нему выделены в отдельное производство, он объявлен в розыск, как и младший из исполнителей.

Старшему из подрывников суд назначил наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы.

Напомним, как в Николаеве обнаружили членов группировки наркодилеров, которые вывозили в Европу каннабис, а в Украину импортировали кокаин. Активный участник группировки был задержан на пункте пропуска «Ягодин» Волынской области на попытке контрабанды за границу почти 10 килограммов марихуаны. После задержания суд в Николаеве арестовал с залогом николаевца и гражданина Литвы, вывозивших в Европу каннабис.