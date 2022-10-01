Неизвестный напал на дом спикера Палаты представителей США Пелоси – ее муж в больнице

Неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа. Он в больнице.
Об этом сообщила пресс-служба спикера.
Сообщается, что Пол Пелоси подвергся «жестокому нападению».
Утром 28 октября неизвестный человек ворвался в дом Пелоси в Сан-Франциско и напал на Пола Пелоси. Подозреваемый был задержан, мотивы его поступка выясняет полиция.
Пола Пелоси доставили в больницу. Он получает медицинскую помощь и, как ожидается, полностью поправится, говорится в сообщении пресс-служба политика.
Самой Нэнси Пелоси в момент нападения дома не было.