Неизвестный напал на дом спикера Палаты представителей США Пелоси – ее муж в больнице

Неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа. Он в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба спикера.

Сообщается, что Пол Пелоси подвергся «жестокому нападению».

Утром 28 октября неизвестный человек ворвался в дом Пелоси в Сан-Франциско и напал на Пола Пелоси. Подозреваемый был задержан, мотивы его поступка выясняет полиция.

Пола Пелоси доставили в больницу. Он получает медицинскую помощь и, как ожидается, полностью поправится, говорится в сообщении пресс-служба политика.

Самой Нэнси Пелоси в момент нападения дома не было.