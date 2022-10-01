За прославление оккупантов в сети жительнице Николаевщины наложили арест на имущество стоимостью почти ₴500 тысяч

Жительницу Южноукраинска Николаевской области будут судить за распространение материалов по глорификации оккупантов и отрицания вооруженной агрессии против Украины (части 2 статьи 436-2 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Установлено, что женщина в сентябре - начале октября 2022 года через запрещенную в Украине социальную сеть «Одноклассники» распространяла материалы, прославляющие действия оккупантов на территории Украины, и материалы, в которых содержалось возражение агрессии россии против Украины.

«По ходатайству прокурора судом наложен арест на имущество подозреваемой – доли в двух квартирах стоимостью почти 500 тысяч гривен», - добавили в сообщении.

Напомним, как на Николаевщине двух чиновников Фонда госимущества разоблачили на поддержке оккупантов.