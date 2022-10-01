НАБУ объявило подозрение экс-главе Госпогранслужбы, согласившемуся на махинации с квартирами

Петр Цигикал НАБУ и САП 28 октября сообщили бывшему председателю Государственной пограничной службы Украины, начальнику первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ и директору частной компании-застройщика о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате чего застройщик получил неправомерную выгоду на сумму 10,68 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Следствие установило, что частная компания должна была построить и передать в первом полугодии 2019 года ГПСУ 66 квартир в центре Львова для последующего заселения пограничников и их семей. В то же время ГПСУ получила 53 квартиры в пригороде Львова, общая стоимость которых, по результатам экспертизы, на 10,68 миллиона гривен дешевле недвижимости во Львове.

Несмотря на заключенные договоры с ГПСУ, компания-застройщик продала квартиры во Львове, которые фактически должны были отойти пограничникам, посторонним покупателям. Поэтому предложила схему «замены» председателю ГПСУ, который принял предложение. Следствие имеет доказательства, что должностные лица ГПСУ действовали в сговоре с директором частной компании, изначально осознавая невыгодный характер сделки.

Напомним, что в 2017-2019 годах Госпогранслужбой руководил генерал армии Петр Цыгикал.