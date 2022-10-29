В Киеве задержали мошенника, обещавшего за $27 тысяч устроить на должность в министерстве

В Киеве полиция задержала подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению взятки должностному лицу. Он потребовал деньги за «трудоустройство» в министерство.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый, выдавая себя за влиятельное лицо, имеющее связи в Верховной Раде и различных министерствах, пообещал гражданину помочь в трудоустройстве на руководящий пост в министерстве.

“За предоставление таких услуг мужчина потребовал 27 тысяч долларов США якобы для передачи в качестве неправомерной выгоды должностным лицам министерства. При этом соответствующих договоренностей по трудоустройству у него не было, а полученные средства он планировал присвоить”, - говорится в сообщении.

После получения первой части средств его задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.