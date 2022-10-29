Мужчина, который напал на мужа Пелоси, оказался поклонником Трампа и теорий заговора

Пол Пелоси Дэвид ДеПейп, обвиняемый в нападении на мужа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пола Пелоси, оказался сторонником 45-го президента США Дональда Трампа и поклонником теорий заговора.

Об этом сообщает CNN.

В частности, ДеПейп публиковал на своей странице в Facebook теории заговора о вакцинации от коронавируса, выборах 2020 года и нападении на Капитолий, которое произошло 6 января 2021 года, а также антисемитские высказывания. Одна из знакомых мужчины в разговоре с CNN назвала его «страдающим манией величия и потому оторванным от реальности».

Нападение на 82-летнего Пелоси было совершено в пятницу 28 октября в его собственном доме в Сан-Франциско. По словам президента США Джо Байдена, во время проникновения в дом и нападения, ДеПейп говорил «Где Нэнси?». Такое же восклицание использовали сторонники Трампа при захвате Капитолия.

ДеПейп ударил Пелоси молотком. Пресс-секретарь Нэнси Пелоси Дрю Хэммилл сообщил, что ее супруг получил повреждения черепа и другие тяжелые травмы, ему проведена операция. Ожидается, что он полностью придет в себя. ДеПейпа удалось задержать — вероятно, во вторник он предстанет перед судом.