Журналистку из Мариуполя подозревают в коллаборационизме – после оккупации города она начала работать на пропагандистский телеканал

Мариупольская корреспондентка перешла на сторону неприятеля и работает на пропагандистском телеканале. Ей заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении жители города Мариуполя в коллаборационной деятельности (ч. ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, в конце 2021 женщина, имея диплом по специальности «Журналистика», трудоустроилась на один из мариупольских местных телеканалов. В сентябре, находясь в оккупированном городе, подозреваемая начала работать корреспонденткой на пропагандистском телеканале «Мариуполь 24».

«Поддерживая политику врага, она осуществляет подбор тем и спикеров для пророссийских новостных сюжетов, организует съемки, обеспечивает информационную деятельность канала захватчиков, распространяя «правильные новости» для манипулирования сознанием жителей захваченного агрессором города», – отметил Офисе генпрокурора.

Напомним, на Харьковщине разоблачили двух мужчин, работавших в «народной милиции» во время оккупации Изюма.