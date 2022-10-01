«Вагнеровцы» расстреляли украинца, которого забрали на войну из российской колонии – у его родных вымогают деньги за фото и адрес трупа

В ИК-10 в Саратове ЧВК «Вагнера» завербовала на войну гражданина Украины. Его гражданской жене сообщили, что он погиб. От нее требуют деньги за фото и местоположение его трупа.

Об этом она сама рассказала The Insider.

В 2020 году Сергея Сербезова, который приехал в россию из Одесской области, приговорили к 9 годам и 9 месяцам колонии общего режима. По словам его жены, за сбыт наркотиков (ст. 228 УК РФ). После начала войны ИК-10 посетили вербовщики из ЧВК «Вагнера». Они заявили заключенным, что те в любом случае отправятся на войну — хотят они того или нет.

После этого Сергей перестал выходить на связь. Заключенный, чьим телефоном он пользовался, сообщил его жене, что тот находится в ШИЗО и сможет связаться с ней 31 сентября. Однако Сергей сделал это на несколько дней раньше: он сообщил супруге, что 28 сентября его увезут на фронт.

- Сказали, что либо он в наручниках поедет, или его прибьют здесь же на месте, — рассказала она The Insider.

15 октября женщина получила СМС о том, что мужа расстреляли как дезертира. Его сестра написала сообщение на этот же номер с вопросом о том, где можно забрать труп и как его идентифицировать. В ответ у нее потребовали деньги за адрес захоронения и номер людей, которым о нем известно.

Как известно, большинство состава российской ЧВК «Вагнер» составляют наемники из числа бывших заключенных, на них также приходится самый большой процент погибших.