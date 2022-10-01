В столице Сомали прогремели мощные взрывы – по меньшей мере 100 человек погибли

Возле министерства образования в столице Сомали Могадышо взорвались два заминированных автомобиля - по меньшей мере 100 человек погибли и 300 получили ранения.

Об этом сообщил сомалийский президент Хасан Шейх Мохамуд, которого цитирует Reuters.

Первый из взрывов раздался возле министерства образования на перекрестке в Могадышо. Второй произошел в тот момент, когда прибыли кареты скорой помощи и люди собрались, чтобы помочь пострадавшим. Взрывная волна выбила окна. Кровь залила асфальт перед зданием.

В октябре 2017 года на этом же месте взорвался заминированный грузовик, тогда погибли 587 человек.

Мохамуд сказал, что количество жертв может возрасти.

Отмечается, что ни одна группировка не взяла на себя ответственность, хотя президент обвиняет исламистскую группировку «Аль-Шабааб». Как пишет Reuters, оно обычно избегает брать на себя ответственность за нападения, приводящие к большому количеству жертв.