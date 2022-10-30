Военная контрразведка Германии заявила об активизации иностранных разведок на территории страны

Военная контрразведка Германии (MAD), сообщает о повышенной активности иностранных разведок на территории Германии.

Об этом заявила руководитель ведомства Мартина Розенберг, пишет ЕП.

- Управляемые иностранными государствами агенты используют все возможные способы получения информации, оказания влияния и продвижения интересов своих стран, - сообщила она.

По ее словам, контрразведка в последнее время зарегистрировала многочисленные случаи необычной деятельности и попыток шпионажа. Так, например, над полигонами Бундесвера, в частности теми, где обучают украинских военных, неоднократно замечали загадочные беспилотники. Один из таких примеров - полигон Вильдфлекен в Баварии. Минобороны Германии сообщило, что в ночь с 30 сентября на 1 октября неизвестные беспилотники несколько раз летали над участком вблизи границы между федеральными землями Бавария и Гессен.

В конце августа российские агенты пытались выведывать информацию об обучении украинских военных, которые осваивают западные системы вооружения. MAD заметила подозрительные авто неподалеку от военных баз в районе города Идар-Оберштейн в Рейнланд-Пфальце и Грефенвер в Баварии.

- Наша цель - выявлять попытки шпионской деятельности, особенно со стороны разведок России и Китая, на ранней стадии и эффективно реагировать на них в сотрудничестве с другими национальными ведомствами и международными партнерами, - добавила Мартина Розенберг.

Напомним ранее в Норвегии задержали шестерых россиян, фотографировавших секретные объекты. А также задержали российского шпиона, выдававшего себя за «бразильского ученого». Настоящее имя арестованного норвежской полицией сотрудника университета Тромсе по подозрению в шпионаже в пользу рф - Михаил Валерьевич Микушин, 1978 года рождения.