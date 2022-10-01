Мэр Сенкевич в начале июня запретил директору КП Сагайдаку посещать «аппаратки»: «Работники видели его оценку ситуации»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич в конце мая – начале июня запретил директору КП «Николаевская ритуальная служба» Александру Сагайдаку, подозреваемому в шпионаже в пользу россии, посещать аппаратные совещания.

Об этом сообщил первый вице-мэр Виталий Луков в интервью ТРК «НИС-ТВ».

Напомним, что СБУ задержала Сагайдака 21 октября. В отношении Сагайдака расследуется уголовное производство по части 2 статьи 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Виталий Луков заявил, что задержание Александра Сагайдака не было для него особенно большим удивлением, ведь своим отношением к полномасштабному вторжению россии на территорию Украины Сагайдак уже вызывал подозрения у многих работников мэрии.

— Это не было особенно большим удивлением. Потому что с июня Александр Федорович запретил этому человеку посещать аппаратные совещания, поскольку в марте-апреле во время общения с ним большинство работников видели оценку ситуации с его стороны, ну… Мы это списывали на возможно некую неопытность, недостаточность какой-то информации или даже ума, простите. Но это не является причиной для увольнения. Мы ведь еще не знаем, кто дал информацию службам и сколько нужно было времени, чтобы собрать все доказательства. Я официально заявляю, и Александр Федорович об этом говорил, что с конца мая или начала июня этот человек был удален из аппаратных совещаний, где мы обсуждали специфические моменты жизнедеятельности и обороны города. Он их не посещал. Он был в нашей Рации, это нужно для его службы. Но то, что мы обсуждаем в эфире – это не секретная информация. Николаевцы все слышат, где и когда прилетает. Он нам нужен был как руководитель организации, чтобы выполнять свою работу. Нам не нужно быть безразличным к людям, которые рядом с нами, к информации, которую мы имеем. Правоохранительная система делает свое дело, если ей своевременно сообщать, – заявил Луков.

Напомним, суд отправил в СИЗО директора «Николаевской ритуальной службы» Сагайдака, подозреваемого в шпионаже в пользу россии.