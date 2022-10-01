В Ровенской области копатели янтаря устроили масштабные «разборки» – полиция открыла шесть уголовных производств

В пятницу, 28 октября, в селе Переброды Сарненского района Ровенской области несколько десятков мужчин устроили масштабную драку. По данному факту открыто шесть уголовных производств.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.

В течение 28 октября на спецлинию 102 поступило 11 сообщений о совершенных правонарушениях в селе Переброды. Полицейские отделения полиции №1 (г. Дубровица) проработали все обращения. Сейчас ситуация в населенном пункте спокойная и контролируемая.

«Известно, что между двумя компаниями – жителями села Переброды долгое время установились неприязненные отношения. За прошедшие сутки произошли драки, во время которых несколько человек получили незначительные телесные повреждения. Среди пострадавших несовершеннолетних нет», - говорится в сообщении.

В настоящее время начато досудебное расследование по части 1 статьи 289 УК Украины («Незаконное завладение транспортным средством»). Также открыто два уголовных производства по части 1 статьи 296 УК Украины («Хулиганство») и три — по части 1 статьи 125 УК Украины («Преднамеренное легкое телесное повреждение»).

Все лица, причастные к преступлениям, установлены. Досудебные расследования продолжаются.

Местный Telegram-канал «Ровно 1283» опубликовал несколько видео, снятых во время конфликта. Указывается, что причиной столкновений стал янтарь. Как видно на видео, в ход во время потасовки шли как палки, так и лопаты с вилами. А во время конфликта с автомобилем были слышны выстрелы. Скорее всего, это были предупредительные выстрелы в воздух сотрудником полиции, так как на одном из фрагментов у него в руках видно табельное оружие.

Напомним, ранее в феврале на Ровенщине произошел вооруженный конфликт между копателями янтаря и сотрудниками СБУ. В результате пострадали пять гражданских и трое сотрудников Службы.