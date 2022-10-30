Стрелковое оружие из Украины попало в Финляндию – в контрабанде подозревают байкерские банды

У уголовной полиции Финляндии есть данные, указывающие на то, что оружие, предназначенное для украинских военных, могло попасть в преступные группировки в Финляндии.

Об этом говорится в интервью Yle с главным комиссаром Национального бюро расследования Кристером Альгреном, пишет "Европейская правда".

– Мы видим указания на то, что оружие уже в Финляндии, – заявил он.

Полученные данные касаются стрелкового оружия. Альгрен сказал, что не хочет раскрывать более подробную информацию, потому что данные еще дополняются и уточняются. По его словам, были единичные случаи, когда предоставленное Украине стрелковое оружие находили в Швеции, Дании, Нидерландах.

Группы, заинтересованные в нелегальном получении оружия из Украины после войны, возможно, уже имеют готовые каналы поставки, ориентировочные маршруты и контакты. По словам Альгрена, такими возможными клиентами являются финские центры трех из крупнейших байкерских банд. У одной из них, Bandidos MC, якобы есть "свои люди" в больших украинских городах.

Альгрен отметил, что многие предыдущие войны в Европе сопровождались проблемой попадания оружия в преступные организации, как войны во время распада Югославии, за счет которых многие стрелковые оружия и гранат оказались у криминальных группировок в Швеции.

– Украине дают очень много оружия, и это хорошо. Но нам придется еще десятилетиями иметь дело с этим оружием и платить цену за это, – отметил Кристоф Альгрен.

Он отметил также, что изменение ситуации безопасности из-за войны в Украине добавило работы правоохранителям. Например, сейчас им приходится пристальнее следить за беспилотниками возле важных объектов, но финансирование на работу полиции не возросло.