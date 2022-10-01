В Британии экстремист пытался поджечь центр для мигрантов и совершил самоубийство

Правоохранители в Великобритании расследуют нападение на центр для мигрантов в городе Дувр, в который мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам очевидцев происшествия, мужчина около 11.20 приехал в центр для мигрантов на белом спортивном внедорожнике и бросил несколько коктейлей Молотова в помещение. Один из них не взорвался. Затем мужчина поехал на соседнюю заправку, завязал на шее петлю, прикрепил ее к металлическому столбу и тронулся на авто, покончив жизнь самоубийством.

В полиции графства Кент сообщили, что один человек получил незначительное ранение. Нападение на центр для мигрантов произошло в разгар дискуссии о политике Британии в этой сфере – в последние недели резко возросло количество людей, пытающихся переправиться через Ла-Манш, чтобы попасть на британскую территорию. Только в субботу из Франции в Британию нелегально прибыло около тысячи мигрантов.

Британское правительство, с одной стороны, критикуют из-за слишком слабого пограничного контроля, а с другой – из-за того, что к искателям убежища относятся негуманно.