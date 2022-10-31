Двум жителям Николаевщины, которые летом незаконно наловили рыбу на сумму более ₴1 миллиона, сообщили о подозрении

Двум жителям Вознесенска, Николаевской области сообщили о подозрении за незаконную рыбалку, которая причинило существенный вред государству (части 2 статьи 28 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, в июне этого года мужчины с использованием лесных сеток и резиновой лодки совершили незаконный лов рыбы в реке Мертвовид. Ущерб, причиненный государству, составляет более 1 миллиона гривен.

У мужчин изъяли лодку, принадлежности и незаконно добытые водные ресурсы, на которые по ходатайству прокурора судом наложен арест.

Напомним, как возле Николаева обнаружили массовый замор рыбы в Южном Буге.