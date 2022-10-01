ГБР изъяло на Одесской таможне вертолет, скрытый от растаможки

Государственное бюро расследований продолжает «ревизию» скрытых от растаможки 133 контейнеров на Одесской таможне.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Во время осмотра очередного контейнера работники ГБР обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2. Он уже восемь месяцев войны мог выполнять боевые задания на фронте, но таможня не спешила с его оформлением.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются владельцы техники и обстоятельства перемещения вертолета. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые в условиях полномасштабной войны не предприняли никаких шагов для своевременного растаможивания вертолета. Вертолет изъят и решается вопрос о передаче его на нужды ВСУ.

Напомним, в рамках расследования ранее обнаружены масштабные злоупотребления на Одесской таможне: уже зафиксирован ущерб государству на 300 миллионов гривен.