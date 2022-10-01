Жителя Луганщины, который воевал против ВСУ на стороне оккупантов, взяли в плен в Николаевской области - ему грозит 15 лет тюрьмы

Жителю Луганской области сообщили о подозрении в государственной измене и коллаборационной деятельности (части 2 статьи 111, части 7 статьи 111-1 Уголовного Кодекса).

Об этом сообщает николаевская областная прокуратура.

Известно, что мужчина решил принять участие в боевых действиях на стороне россии и 20 августа 2022 прибыл в «военный комиссариат» Луганске.

В период с 25 августа по 10 сентября предатель прошел военные учения в Луганской области. После учебы он был зачислен в «137-й гвардейский парашютно-десантный Кубанский казачий орден полка Красной Звезды», который входит в состав 106-й воздушно-десантной дивизии с рф на должность стрелка.

В течение следующего месяца подозреваемый принимал участие в боевых действиях против ВСУ на временно оккупированных территориях Харьковской, Луганской, Херсонской и Николаевской областей.

6 октября 2022 года недалеко от селе Терновые Поды Николаевской области был взят в плен. В настоящее время он находится в Николаевском следственном изоляторе.

За указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что журналистку из Мариуполя подозревают в коллаборационизме – после оккупации города она начала работать на пропагандистский телеканал.