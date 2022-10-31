Финская полиция заявила, что у нее нет конкретных фактов контрабанды оружия из Украины

Финская полиция сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Напомним, ранее главный комиссар Национального бюро расследования Финляндии Кристер Альгрен заявил, что стрелковое оружие, предназначенное для украинских военных, могло попасть в преступные группировки в Финляндии.

“По поручению МИД Украины украинское посольство в Хельсинки немедленно обратилось в финскую полицию для получения деталей. В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины. В ходе разговора сегодня посол Финляндии в Киеве также не подтвердил обнародованную в финских СМИ информацию”.