В Запорожье пьяный мужчина взорвал на улице гранату и ранил самого себя

В Запорожье 30 октября полицейские задержали злоумышленника, подорвавшего на улице гранату.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

В 20:20 раздался звук взрыва. Виновником происшествия стал 42-летний местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения взорвал гранату прямо на улице. Его задержал наряд патрульной полиции.

“Под действием алкоголя мужчина цеплялся к случайным прохожим, а когда те от него отмахнулись, вернулся с двумя гранатами в руках. Испуганные люди бросились врассыпную, один из очевидцев сразу позвонил по телефону на номер 102. Злоумышленник буквально через минуту взорвал гранату. В результате он получил осколочные ранения. Поврежден неподалеку расположенный киоск”, - говорится в сообщении.

Недалеко от места инцидента нашли вторую гранату РГД-5, которую злоумышленник выпустил из рук при взрыве. В настоящее время фигурант находится в одном из медучреждений под охраной. Устанавливается, где он достал гранаты.