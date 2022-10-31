Экс-главу ГФС Насирова взяли под стражу и назначили залог в полмиллиарда

Высший антикоррупционный суд поместил под стражу экс-главу ГФС Романа Насирова с альтернативой внесению 523,2 миллионов гривен залога.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, по версии следствия, экс-глава ГФС Украины при пособничестве своего советника в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 миллионов гривен неправомерной выгоды за возмещение НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 миллиарда гривен. Центр противодействия коррупции отмечает, что владельцем агрохолдинга является Олег Бахматюк.

Насиров пробудет под стражей до 17 декабря. Во время избрания меры пресечения прокурор сообщил о наличии у Насирова британского гражданства и двух квартир в Лондоне, которые он может использовать для проживания.

Кроме того, во время обыска у Насирова обнаружили заявление на репатриацию в Израиль, а жена Насирова с детьми перед началом полномасштабного вторжения выехала из Украины именно в Израиль. Сам же Насиров в период военного положения 5 раз выезжал за границу.

Насиров и Бахматюк уже являются "клиентами" НАБУ/САП. В частности, экс-глава ГФС обвиняется в эпизоде "газового дела" Онищенко с убытком на 2 миллиарда гривен, а олигарх Бахматюк имеет подозрение в деле о хищении 1,2 миллиарда гривен стабкредита НБУ, предоставленного его ВиЭйБи Банку.