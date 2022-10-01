Бывшую чиновницу Минобороны подозревают в растрате ₴18,7 миллионов при покупке жилья для ВСУ

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей главе Департамента капитального строительства Министерства обороны Украины в растрате более 18,66 миллиона гривен, выделенных на покупку жилья для военных. О подозрении также сообщили ее сообщнику, директору компании-застройщика.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Директор департамента капитального строительства Минобороны вместе с сообщником создали условия для перечисления весной 2015 года более 18,66 миллиона компаний-застройщиков за якобы готовых для заселения военнослужащих и их семей 96 квартир в доме в Киево-Святошинском районе (пригород Киева).

На самом же деле дом и дома в нем на тот момент, как выяснили детективы НАБУ, были недостроены, не имели внутренней отделки, не имели всех подведенных коммуникаций, что делало их непригодными для жизни. Подозреваемая фактически подделала необходимые для перечисления средств документы, внеся недостоверные сведения о состоянии готовности жилья.

Инициатором схемы считается чиновница Минобороны, директор компании-застройщика – ее соучастник. В частности, он подал в Государственную архитектурно-строительную инспекцию в Киевской области декларацию о готовности объекта к эксплуатации, хотя строительство на тот момент не было завершено. Это способствовало совершению преступления.

Расследование этих фактов было начато еще осенью 2015 года. Главная военная прокуратура, которая, несмотря на наличие экономической экспертизы, подтвердившей ущерб государству, в октябре 2017 года закрыла дело. Через три года жилье жилья не привели, поэтому летом 2020 года в НАБУ обратилось Минобороны. Детективы НАБУ исследовали тему и увидели признаки преступления, а также приложили все усилия, чтобы реанимировать дело.