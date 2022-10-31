Антикоррупционный суд не арестовал экс-председателя Полтавской ОГА, подозреваемого во взяточничестве – САП подаст апелляцию

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему председателю Полтавской облгосадминистрации меру пресечения в виде залога в сумме 6,2 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, экс-глава Полтавской ОГА Валерий Головко подозревается в получении неправомерной выгоды и мошенничестве. В частности, он получил от подрядчика 176 тысяч евро взятки и не вернул ему 30 тысяч евро долга. Это составляет по нынешнему курсу около 8 миллионов гривен.