Появилось видео с украинцем, которого насильно отправили воевать в ЧВК «Вагнера» – его жена говорила, что он был расстрелян за дезертирство

Пригожинское агентство РИА ФАН опубликовало видео с живым украинцем Сергеем Сербезовым, про которого ранее его жена сообщила, что он был расстрелян за «дезертирство».

Об этом сообщает The Insider.

- Это я, Сербезов Сергей Михайлович, муж твой, детям привет передавай. Все нормально, все хорошо, слухам никаким не верь, прислушивайся к тому, что я тебе говорил. Только после того, как ты меня увидишь и со мной поговоришь, можешь делать какие-то выводы, — говорит мужчина на видео.

Жена и сестра Сергея подтвердили The Insider, что человек на видео именно Сергей. При этом женщины утверждают, что о существовании этого видео они узнали именно от The Insider: «Нет, [раньше] мне никто [это видео] не присылал, и сестре из Украины тоже не присылали, только я сейчас отправила ей», — рассказала сестра Сергея.

- Ощущаю радость, конечно же, за брата. За то, что он жив и здоров. Хочу сказать, чтоб люди не попадались на такие уловки и пытались узнавать и добиваться правды, — также сказала она в разговоре с The Insider.

Ранее жена Сергея рассказала The Insider, что ее муж приехал в россию из Одесской области, а в 2020 году его приговорили к 9 годам и 9 месяцам колонии общего режима за сбыт наркотиков. После начала войны его колонию посетили вербовщики из ЧВК Вагнера. Они заявили заключенным, что те в любом случае отправятся на войну, хотят они того или нет. После этого Сергей перестал выходить на связь.

15 октября женщина получила СМС о том, что мужа расстреляли как дезертира. Его сестра написала сообщение на этот же номер с вопросом, где можно забрать труп и как его идентифицировать. В ответ у нее потребовали деньги за адрес захоронения и номер людей, которым о нем известно.